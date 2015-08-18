Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна

Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна
Європарламент у четвер проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду.

Депутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі.

"Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Владіміра Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації, але й Александра Лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі, як держави-співучасника, з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої Російська Федерація веде свою агресивну війну проти України", - сказано у документі.

Євродепутати наголосили, що підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу "має розпочатися без зволікання" і зосередитись на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною та підтримати українські і міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому спеціальному трибуналі.

Євродепутати закликали інституції ЄС, зокрема Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати тим часом підтримку для створення тимчасової прокуратури. Вони вважають, що створення цієї служби було б дуже важливим практичним кроком у розслідуванні та переслідування майбутнім спецтрибуналом злочину агресії проти України. Як повідомлялося раніше ЄП, Європейська комісія розглядає можливість створення офісу міжнародної прокуратури для розслідування злочину агресії Росії проти України.

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Теги: Європарламент, Путін, трибунал
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