Померла ще одна людина, постраждала від ракетного удару у Дніпрі





Про це йдеться у



"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться у повідомленні.



Також інформують про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.



Нагадаємо, 14 січня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей.Про це йдеться у Telegram адміністрації."За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться у повідомленні.Також інформують про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.Нагадаємо, 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі

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