Померла ще одна людина, постраждала від ракетного удару у Дніпрі
Сьогодні, 16:40
В Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей.
Про це йдеться у Telegram адміністрації.
"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться у повідомленні.
Також інформують про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.
Нагадаємо, 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.
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Про це йдеться у Telegram адміністрації.
"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться у повідомленні.
Також інформують про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.
Нагадаємо, 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.
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