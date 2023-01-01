Померла ще одна людина, постраждала від ракетного удару у Дніпрі

Померла ще одна людина, постраждала від ракетного удару у Дніпрі
В Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей.

Про це йдеться у Telegram адміністрації.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває", - йдеться у повідомленні.

Також інформують про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

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Теги: Дніпро, будинок, ракета, Росія, загиблі
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