«Життя за нас віддала дуже добра і світла людина»: Ковель попрощався із Миколою Оксентюком. ФОТО

Оксентюком Миколою Никифоровичем, Героєм, який 13 січня загинув у результаті артилерійського обстрілу в Бахмуті Донецької області.



Про це Ігор Чайка.



Він пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Був стрільцем-санітаром механізованого відділення, а також мінометником.



Коли в серпні минулого року отримав контузію, то не повернувся додому. Підлікувався в госпіталі та повернувся на фронт.



У мирний час працював водієм в автобусному парку 10706 на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах. Цього року йому мало б виповнитися 60.



Як розповідає мер, Микола Оксентюк - родом із багатодітної сім'ї, був наймолодшим з сім'ї. Тож сьогодні у скорботі численна родина.



"Дуже сумує і хор Благовіщенського собору, в якому він співав біля 10 років, був нагороджений церковною нагородою за жертовність. Сумуємо і ми. Життя за нас віддала дуже добра і світла людина. Яка лишила по собі чудових дітей та онуків. Гарні справи. А отже — добру пам’ять", - каже Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 січня, у Ковелі прощалися ізу результаті артилерійського обстрілу в Бахмуті Донецької області.Про це повідомив мер містаВін пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Був стрільцем-санітаром механізованого відділення, а також мінометником.Коли в серпні минулого року отримав контузію, то не повернувся додому. Підлікувався в госпіталі та повернувся на фронт.У мирний час працював водієм в автобусному парку 10706 на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах. Цього року йому мало б виповнитися 60.Як розповідає мер, Микола Оксентюк - родом із багатодітної сім'ї, був наймолодшим з сім'ї. Тож сьогодні у скорботі численна родина."Дуже сумує і хор Благовіщенського собору, в якому він співав біля 10 років, був нагороджений церковною нагородою за жертовність. Сумуємо і ми. Життя за нас віддала дуже добра і світла людина. Яка лишила по собі чудових дітей та онуків. Гарні справи. А отже — добру пам’ять", - каже Чайка.

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