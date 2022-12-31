«Життя за нас віддала дуже добра і світла людина»: Ковель попрощався із Миколою Оксентюком. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Сьогодні, 19 січня, у Ковелі прощалися із Оксентюком Миколою Никифоровичем, Героєм, який 13 січня загинув у результаті артилерійського обстрілу в Бахмуті Донецької області.
Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
Він пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Був стрільцем-санітаром механізованого відділення, а також мінометником.
Коли в серпні минулого року отримав контузію, то не повернувся додому. Підлікувався в госпіталі та повернувся на фронт.
У мирний час працював водієм в автобусному парку 10706 на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах. Цього року йому мало б виповнитися 60.
Як розповідає мер, Микола Оксентюк - родом із багатодітної сім'ї, був наймолодшим з сім'ї. Тож сьогодні у скорботі численна родина.
"Дуже сумує і хор Благовіщенського собору, в якому він співав біля 10 років, був нагороджений церковною нагородою за жертовність. Сумуємо і ми. Життя за нас віддала дуже добра і світла людина. Яка лишила по собі чудових дітей та онуків. Гарні справи. А отже — добру пам’ять", - каже Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
Він пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Був стрільцем-санітаром механізованого відділення, а також мінометником.
Коли в серпні минулого року отримав контузію, то не повернувся додому. Підлікувався в госпіталі та повернувся на фронт.
У мирний час працював водієм в автобусному парку 10706 на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах. Цього року йому мало б виповнитися 60.
Як розповідає мер, Микола Оксентюк - родом із багатодітної сім'ї, був наймолодшим з сім'ї. Тож сьогодні у скорботі численна родина.
"Дуже сумує і хор Благовіщенського собору, в якому він співав біля 10 років, був нагороджений церковною нагородою за жертовність. Сумуємо і ми. Життя за нас віддала дуже добра і світла людина. Яка лишила по собі чудових дітей та онуків. Гарні справи. А отже — добру пам’ять", - каже Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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