Патрульних з Волині затримали на вимаганні хабарів і збуванні психотропів. ФОТО
Сьогодні, 17:20
На Волині викрили працівників патрульної поліції, які збували психотропи і вимагали хабарі.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури поліцейським однієї із рот Управління патрульної поліції в області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, збуті психотропних речовин та перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 3 ст. 368 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст.365 КК України).
За даними слідства, поліцейські вимагали та одержали неправомірну вигоди від громадян України у сумі 20 тис. грн. за не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, та збули психотропи, відібрані у вказаних осіб, іншим громадянам.
Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством.
Поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України та Управління СБУ у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури поліцейським однієї із рот Управління патрульної поліції в області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, збуті психотропних речовин та перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 3 ст. 368 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст.365 КК України).
За даними слідства, поліцейські вимагали та одержали неправомірну вигоди від громадян України у сумі 20 тис. грн. за не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, та збули психотропи, відібрані у вказаних осіб, іншим громадянам.
Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством.
Поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України та Управління СБУ у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Патрульних з Волині затримали на вимаганні хабарів і збуванні психотропів. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Британія передасть Україні 600 ракет
Сьогодні, 17:10
«Життя за нас віддала дуже добра і світла людина»: Ковель попрощався із Миколою Оксентюком. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Медіа