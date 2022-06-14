Патрульних з Волині затримали на вимаганні хабарів і збуванні психотропів. ФОТО





Про це



За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури поліцейським однієї із рот Управління патрульної поліції в області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, збуті психотропних речовин та перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 3 ст. 368 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст.365 КК України).



За даними слідства, поліцейські вимагали та одержали неправомірну вигоди від громадян України у сумі 20 тис. грн. за не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, та збули психотропи, відібрані у вказаних осіб, іншим громадянам.



Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством.



Поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.







Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України та Управління СБУ у Волинській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині викрили працівників патрульної поліції, які збували психотропи і вимагали хабарі.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури поліцейським однієї із рот Управління патрульної поліції в області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, збуті психотропних речовин та перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 3 ст. 368 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст.365 КК України).За даними слідства, поліцейські вимагали та одержали неправомірну вигоди від громадян України у сумі 20 тис. грн. за не притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, та збули психотропи, відібрані у вказаних осіб, іншим громадянам.Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством.Поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України та Управління СБУ у Волинській області.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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