У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

Сьогодні, 19 січня, близько 14-ї години на вулиці Ковельській сталася ДТП. Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Renault рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі автомобілю марки BMW, який рухався по головній.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.