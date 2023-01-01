У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Сьогодні, 19 січня, близько 14-ї години на вулиці Ковельській сталася ДТП. Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Renault рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі автомобілю марки BMW, який рухався по головній.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
На винуватця події патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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