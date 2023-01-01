На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
У Городищенській громаді одружився військовослужбовець Тарас Неведюк із коханою Оленою Кокиць.

Про це повідомили у громаді.

Шлюб пара уклала сьогодні, 19 січня, у Городищі.

Тарас несе службу у лавах Збройних сил України, нині перебуває на реабілітації у зв’язку з пораненням, тож, прийшовши у короткотривалу відпустку, спланував разом із нареченою важливу подію.

Церемонію реєстрації шлюбу у Городищенській сільській раді провела голова Світлана Соколюк.

Щедрим золотом незгасимої любові, як символ вірності та єдності, на руках молодят засяяли шлюбні обручки. Після чого очільниця вручила Тарасу та Олені перший документ їхньої сім’ї визнаний державою – свідоцтво про шлюб.

У своєму вітанні Світлана Соколюк наголосила, що народження нової української родини є символом відродження країни, впевненості у її майбутньому та віри у нашу перемогу! Також очільниця висловила слова подяки воїну Тарасу.

Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої перемоги.

Зазначимо, що у нареченого Тараса – велика сім’я. Мама Марія носить почесне звання матері-героїні. Тарас – найстарший син.
На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

"Бажаємо новоствореній сім’ї Неведюків прожити разом довгі роки, не втративши гостроту почуттів і повагу один до одного! Будьте щасливі, насолоджуйтеся кожним моментом, прожитим разом, любіть і бережіть один одного! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.
На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
На Водохреще на Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

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Теги: Волинь, військовий, одруження
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