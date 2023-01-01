Британія передасть Україні 600 ракет





Як передає Бен Воллес, відвідуючи пункт дислокування багатонаціонального батальйону НАТО в Естонії під командуванням Великої Британії.



«Сьогодні я можу оголосити, що ми відправимо 600 ракет Brimstone, що буде дуже важливим в допомозі Україні в домінуванні на полі бою», - сказав він.



За словами Воллеса, 2023-й рік буде роком, коли світ покаже Путіну, що союзники України продовжать її підтримувати.



Міністр також зазначив, що Британія передасть Україні 14 танків типу Challenger 2.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Великої Британії в рамках військової допомоги передасть Україні 600 ракет типу «повітря-земля» для захисту від російської агресії.Як передає Укрінформ , про це заявив глава Міноборони Британії, відвідуючи пункт дислокування багатонаціонального батальйону НАТО в Естонії під командуванням Великої Британії.«Сьогодні я можу оголосити, що ми відправимо 600 ракет Brimstone, що буде дуже важливим в допомозі Україні в домінуванні на полі бою», - сказав він.За словами Воллеса, 2023-й рік буде роком, коли світ покаже Путіну, що союзники України продовжать її підтримувати.Міністр також зазначив, що Британія передасть Україні 14 танків типу Challenger 2.Нагадаємо, що росіяни за добу обстріляли 9 областей: били по дитсадках, коледжу та енергетиці

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію