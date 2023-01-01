Британія передасть Україні 600 ракет

Британія передасть Україні 600 ракет
Уряд Великої Британії в рамках військової допомоги передасть Україні 600 ракет типу «повітря-земля» для захисту від російської агресії.

Як передає Укрінформ, про це заявив глава Міноборони Британії Бен Воллес, відвідуючи пункт дислокування багатонаціонального батальйону НАТО в Естонії під командуванням Великої Британії.

«Сьогодні я можу оголосити, що ми відправимо 600 ракет Brimstone, що буде дуже важливим в допомозі Україні в домінуванні на полі бою», - сказав він.

За словами Воллеса, 2023-й рік буде роком, коли світ покаже Путіну, що союзники України продовжать її підтримувати.

Міністр також зазначив, що Британія передасть Україні 14 танків типу Challenger 2.

Нагадаємо, що росіяни за добу обстріляли 9 областей: били по дитсадках, коледжу та енергетиці.


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Теги: Росія, Україна, війна
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