На День Соборності у Луцьку створять «Ланцюг єднання»
Сьогодні, 18:20
У Луцьку в День Соборності України відбудеться акція «Ланцюг єднання».
Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 18 січня 2023 року.
З метою належного відзначення Дня Соборності України 22 січня 2023 року о 12:00 год. у Луцьку відбудеться акція «Ланцюг єднання».
Її організовують департамент молоді та спорту та КЗ «Луцький міський молодіжний центр».
Під час пішої ходи з 12:00 до 15:00 у Луцьку буде призупинений рух транспорту в міру проходження колони за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – майдан Братський міст – вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – площа перед Луцьким замком.
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Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 18 січня 2023 року.
З метою належного відзначення Дня Соборності України 22 січня 2023 року о 12:00 год. у Луцьку відбудеться акція «Ланцюг єднання».
Її організовують департамент молоді та спорту та КЗ «Луцький міський молодіжний центр».
Під час пішої ходи з 12:00 до 15:00 у Луцьку буде призупинений рух транспорту в міру проходження колони за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – майдан Братський міст – вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – площа перед Луцьким замком.
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