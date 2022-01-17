На День Соборності у Луцьку створять «Ланцюг єднання»

У Луцьку в День Соборності України відбудеться акція «Ланцюг єднання».Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 18 січня 2023 року.З метою належного відзначення Дня Соборності України 22 січня 2023 року о 12:00 год. у Луцьку відбудеться акція «Ланцюг єднання».Її організовують департамент молоді та спорту та КЗ «Луцький міський молодіжний центр».Під час пішої ходи з 12:00 до 15:00 у Луцьку буде призупинений рух транспорту в міру проходження колони за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – майдан Братський міст – вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – площа перед Луцьким замком.