Авіакатастрофа у Броварах: поліція опитала понад 2 000 людей
Сьогодні, 18:22
Поліція опитала понад дві тисячі людей, які могли бути очевидцями авіакатастрофи у Броварах. Наразі відомо, що внаслідок трагедії загинуло 14 людей, серед них – одна дитина.
Про це повідомили у Нацполіції.
«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», – повідомила Мар’яна Рева.
Створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини інциденту.
Нагадаємо, у середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули.
В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.
Родини загиблих отримають матеріальну допомогу.
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Про це повідомили у Нацполіції.
«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», – повідомила Мар’яна Рева.
Створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини інциденту.
Нагадаємо, у середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули.
В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.
Родини загиблих отримають матеріальну допомогу.
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