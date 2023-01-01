Авіакатастрофа у Броварах: поліція опитала понад 2 000 людей





Про це



«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», – повідомила Мар’яна Рева.



Створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини інциденту.



Нагадаємо, у середу, 18 січня,



В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.



Родини загиблих отримають матеріальну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція опитала понад дві тисячі людей, які могли бути очевидцями авіакатастрофи у Броварах. Наразі відомо, що внаслідок трагедії загинуло 14 людей, серед них – одна дитина.Про це повідомили у Нацполіції.«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», – повідомила Мар’яна Рева.Створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини інциденту.Нагадаємо, у середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер , на якому перебувало керівництво МВС України. Усі вони загинули. В авіакатастрофі гелікоптера загалом загинули 17 людей, серед них - четверо дітей.

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