На війні з Росією загинув волинянин Володимир Розюк

На війні з Росією загинув волинянин Володимир Розюк
Захищаючи суверенітет та незалежність України загинув волинянин, житель Маневиччини Володимир Розюк.

Про це йдеться на сайті Колківської громади.

Ворог безжально обірвав життя нашого новітнього Героя, мешканця села Годомичі Годомичівського старостинського округу, рядового, 1971 року народження Розюка Володимира Вікторовича.

Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, виявивши мужність і стійкість волинянин загинув 18 січня в східній околиці міста Бахмут Донецької області.

У полеглого воїна залишилась дружина, донька та двоє синів.

Інформацію про зустріч та прощання з захисником буде повідомлять додатково.

У Колківській громаді оголосили триденну жалобу.

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Теги: війна, смерть, втрата, Волинь, Колки, Володимир Розюк
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