9 країн Європи підписали декларацію про безпрецендентну військову допомогу Україні





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У документі підписанти засуджують "атаки Росії, спрямовані на тероризування українського народу, зокрема навмисні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини".



"Разом ми продовжимо підтримувати Україну в її переході від опору до вигнання російських військ з української землі. Об'єднуючи зусилля членів і партнерів Альянсу, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка буде максимально стратегічною і скоординованою", – йдеться в декларації.



Підписанти документа зазначають, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, протиповітряної і протиракетної оборони, які діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і "подальшим глибоким високоточним вогнем, що дозволяє цілеспрямовано уражати російські логістичні і командні вузли на окупованій території".



"Тому ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", – підкреслюють підписанти "Талліннської декларації".



Також вони закликали інших членів Північноатлантичного Альянсу і партнерів "наслідувати свій приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки задля забезпечення перемоги України на полі бою у 2023 році".



Нагадаємо, що раніше окремі учасники "Талліннської декларації" вже оголосили про свої пакети військової допомоги Україні. Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar; Естонія та Литва анонсували рекордні пакети допомоги; а Британія, серед іншог, передасть Україні 600 ракет Brimstone.



Додаткові оголошення військової допомоги очікуються на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в п'ятницю на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністри оборони й представники міністерств оборони дев’яти країн Європи під час зустрічі в четвер підписали "Талліннську декларацію", де міститься зобов’язання подальшої військової допомоги Україні на тлі її війни з РФ.Як повідомляє "Європейська правда" , декларацію підписали міністри оборони Великої Британії Естонії, Латвії, Литви та Польщі, а також представники Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії.У документі підписанти засуджують "атаки Росії, спрямовані на тероризування українського народу, зокрема навмисні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини"."Разом ми продовжимо підтримувати Україну в її переході від опору до вигнання російських військ з української землі. Об'єднуючи зусилля членів і партнерів Альянсу, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка буде максимально стратегічною і скоординованою", – йдеться в декларації.Підписанти документа зазначають, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, протиповітряної і протиракетної оборони, які діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і "подальшим глибоким високоточним вогнем, що дозволяє цілеспрямовано уражати російські логістичні і командні вузли на окупованій території"."Тому ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", – підкреслюють підписанти "Талліннської декларації".Також вони закликали інших членів Північноатлантичного Альянсу і партнерів "наслідувати свій приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки задля забезпечення перемоги України на полі бою у 2023 році".Нагадаємо, що раніше окремі учасники "Талліннської декларації" вже оголосили про свої пакети військової допомоги Україні. Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar; Естонія та Литва анонсували рекордні пакети допомоги; а Британія, серед іншог, передасть Україні 600 ракет Brimstone.Додаткові оголошення військової допомоги очікуються на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в п'ятницю на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

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