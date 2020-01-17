Під час водохрещенських купань у Стиру за безпекою стежили медики, водолази і рятувальники. ВІДЕО

Водохрещенські купання на річці Стир у Луцьку розпочалися опівдні 19 січня. За безпекою пірнальників стежили рятувальники, водолази та медики.Про це Суспільному розповів речник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.Біля річки Стир у на Центральному пляжі обласного центру Волині чергували три водолази, рятувальник і фельдшер. Також залучали два човни, оскільки річка Стир через течію ускладнює роботи з порятунку та купання, – говорить керівник групи водолазів Іван Шевчук. Також поблизу місця для купання натягнули швартувальний трос поперек течії, щоб полегшити пірнання.Для незагартованих холодна вода несе небезпеку здоров’ю. Заборонено купання у нетверезому стані, – каже фельдшер Сергій Гус. Додає: має всі необхідні медикаменти та обладнання для надання першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації під час пірнанняДонеччанка Лілія живе у Луцьку з 2014 року. Досвід зимового купання має. На річці Стир жінка занурюється вперше."Загартування почала в Донецьку у 2012-му році. В мене вже 10 років стажу", – говорить жінка.Протоієрей Віталій Собко каже: занурювання у воду після її освячення ритуал не обов'язковий.О пів на третю рятувальники на річці Стир завершили роботу. Надзвичайних випадків не було, розповів фельдшер Сергій Гус. Завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік сказав, що на місцях, облаштованих для купання в області, трагічних випадків упродовж дня не фіксували.