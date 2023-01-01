Коли і де на Волині вимикатимуть світло 20 січня

Через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж в об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.У ПрАТ "Волиньоленерго" повідомили, коли і де на території Волинської області здійснюватимуться відключення електропостачання.Ознайомития з графіком можна за«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні. Просимо волинян підтримати енергетичний фронт раціональним використанням електроприладів", - йдеться у дописі.Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.Пікові години навантаження на енергосистему припадають на період з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У ці години особливо важливо споживати електроенергію раціонально.Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.