У Луцьку частина будинків лишилися без опалення через аварію
Сьогодні, 21:35
В обласному центрі Волині через аварійний витік на тепловій мережі на проспекті Відродження група будинків залишилася без опалення та гарячої води.
Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".
Без опалення залишаються житлові будинки на просп. Відродження, 12, 12а, вул. Сагайдачного, 29, а гаряча вода тимчасово відсутня у споживачів будинків на просп. Відродження, 7, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вул. Сагайдачного, 20, 29, вул. Січова, 2.
Роботи з ліквідації витоку тривали сьогодні впродовж дня та продовжаться завтра, після чого послуги відновлять.
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Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".
Без опалення залишаються житлові будинки на просп. Відродження, 12, 12а, вул. Сагайдачного, 29, а гаряча вода тимчасово відсутня у споживачів будинків на просп. Відродження, 7, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вул. Сагайдачного, 20, 29, вул. Січова, 2.
Роботи з ліквідації витоку тривали сьогодні впродовж дня та продовжаться завтра, після чого послуги відновлять.
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Коментарі 1
Нічого на наступний рік розчистити за наші бюджетні кошти річку стир та сапалаївку "комусь під рекреацію..." і коли будуть продовжуватись такі пориви теплотраси "бо ж грошей на ремонт нема" зможете гуляти по набережній і пити в чийомусь прирічковому гандеоику каву...
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