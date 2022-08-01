У Луцьку частина будинків лишилися без опалення через аварію





Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".



Без опалення залишаються житлові будинки на просп. Відродження, 12, 12а, вул. Сагайдачного, 29, а гаряча вода тимчасово відсутня у споживачів будинків на просп. Відродження, 7, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вул. Сагайдачного, 20, 29, вул. Січова, 2.



Роботи з ліквідації витоку тривали сьогодні впродовж дня та продовжаться завтра, після чого послуги відновлять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині через аварійний витік на тепловій мережі на проспекті Відродження група будинків залишилася без опалення та гарячої води.Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".Без опалення залишаються житлові будинки на просп. Відродження, 12, 12а, вул. Сагайдачного, 29, а гаряча вода тимчасово відсутня у споживачів будинків на просп. Відродження, 7, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вул. Сагайдачного, 20, 29, вул. Січова, 2.Роботи з ліквідації витоку тривали сьогодні впродовж дня та продовжаться завтра, після чого послуги відновлять.

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