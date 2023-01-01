Погода у Луцьку на завтра, 20 січня

У п'ятницю, 20 січня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора дощ зі снігом, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +5°.Народний прогноз погоди: 20 січня відзначається Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цей день є кінцем святок: “Іван Хреститель свята відвів”. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна — натякала на рясний урожай. До 20-го січня закінчувались Богоявленські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла: “Тріщи, мороз, не тріщи — минули Водохрещі: дуй, хурделиця, не дуй — на Великдень пішло”.