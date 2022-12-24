Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО





Про це



Вже 6 січня 2023 року тушонки, які волонтери виготовили з риби волинських підприємців, відправили на передову для наших військових.



Від початку року волинські підприємці вже передали 1 298 кг водних біоресурсів військовим та тимчасово переміщеним особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські підприємці, які вирощують рибу, продовжують допомагати армії та внутрішньо переміщеним особам. Так, 29 грудня 2022 року три виробники рибної продукції з Горохівської громади Луцького району передали 150 кг свіжої риби товстолоб до благодійної організації «Благодійний фонд «Старе місто Луцьк» з метою допомоги Збройним Силам України, територіальній обороні, іншим військовим формуванням.Про це розповіли на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.Вже 6 січня 2023 року тушонки, які волонтери виготовили з риби волинських підприємців, відправили на передову для наших військових.Від початку року волинські підприємці вже передали 1 298 кг водних біоресурсів військовим та тимчасово переміщеним особам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію