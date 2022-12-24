Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО

Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО
Волинські підприємці, які вирощують рибу, продовжують допомагати армії та внутрішньо переміщеним особам. Так, 29 грудня 2022 року три виробники рибної продукції з Горохівської громади Луцького району передали 150 кг свіжої риби товстолоб до благодійної організації «Благодійний фонд «Старе місто Луцьк» з метою допомоги Збройним Силам України, територіальній обороні, іншим військовим формуванням.

Про це розповіли на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.

Вже 6 січня 2023 року тушонки, які волонтери виготовили з риби волинських підприємців, відправили на передову для наших військових.

Від початку року волинські підприємці вже передали 1 298 кг водних біоресурсів військовим та тимчасово переміщеним особам.
Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО
Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: риба, Волинь, благодійність, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Коли і де на Волині вимикатимуть світло 20 січня
Сьогодні, 22:26
Під час водохрещенських купань у Стиру за безпекою стежили медики, водолази і рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Луцьку частина будинків лишилися без опалення через аварію
Сьогодні, 21:35
9 країн Європи підписали декларацію про безпрецендентну військову допомогу Україні
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень
24 грудень, 2022, 18:27
На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО
20 жовтень, 2022, 22:59
На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО На Волині переселенець розмальовує новорічні іграшки для допомоги військовим. ВІДЕО
31 грудень, 2022, 08:35
Луцький зоопарк отримав від благодійників генератор Луцький зоопарк отримав від благодійників генератор
23 грудень, 2022, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виробники риби з Волині передали 150 кг товстолоба на потреби ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 22:58
 0
Коли і де на Волині вимикатимуть світло 20 січня
Сьогодні, 22:26
 0
Під час водохрещенських купань у Стиру за безпекою стежили медики, водолази і рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
У Луцьку частина будинків лишилися без опалення через аварію
Сьогодні, 21:35
 0
9 країн Європи підписали декларацію про безпрецендентну військову допомогу Україні
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8