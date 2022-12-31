Майже 15 тисяч людей у Луцькій громаді отримали продукти та засоби гігієни від благодійників

Майже 15 тисяч людей у Луцькій громаді отримали продукти та засоби гігієни від благодійників
Допомогу від благодійного фонду "Карітас-Волинь" з квітня 2022 року в Луцькій громаді отримали орієнтовно 15 тисяч людей.

Допомогу отримували переселенці та вразливі категорії населення, – розповів Суспільному представник фонду, священник УГКЦ Роман Бегей.

"Допомога є різна: набори дитячі, для сімей, індивідуальні, продуктові набори, допомога для людей з особливими потребами", – каже Роман Бегей.

Спершу, з його слів, допомогу надавали для всіх охочих, а згодом обрали певні категорії, які на думку благодійників її найбільше потребують.

"Вдалися до такої позиції, що треба обрати певні категорії найбільш вразливі. Це – інваліди І та II груп, матері, які виховують самі дітей, ті особи, які перебувають у дуже тяжких обставинах. Такі категорії ми сепарували і стараємося надавати їм допомогу", – сказав священник.

Центральний офіс "Карітас-Волинь" розташований у Нововолинську. Приміщення для роботи у Луцьку надала міська рада. На волонтерських засадах із переселенцями тут працюють фахівці департаменту молоді та спорту, – сказав директор департаменту Володимир Захожий.
Майже 15 тисяч людей у Луцькій громаді отримали продукти та засоби гігієни від благодійників

Наразі, зі слів представника фонду Романа Бегея, надання такої допомоги тимчасово призупинили та відновлять у лютому.

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Теги: Волинь, допомога
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