Зеленський не впевнений, що Путін живий

Володимир Зеленський не певен, що лідер росіян Володимир Путін живий.



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Зеленський сказав на "Українському сніданку" в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - заявив Зеленський.



Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає.



"…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…", - підкреслив президент.



Прес-секретар лідер росіян Володимира Путіна Дмитро Пєсков пізніше сказав, що Путін і РФ "є і будуть", пише РБК.



"Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентне певен, що лідер росіянживий.Про це повідомляє УНІАН Зеленський сказав на "Українському сніданку" в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - заявив Зеленський.Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає."…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…", - підкреслив президент.Прес-секретар лідер росіян Володимира Путінапізніше сказав, що Путін і РФ "є і будуть", пише РБК."Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

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