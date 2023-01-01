Зеленський не впевнений, що Путін живий

Зеленський не впевнений, що Путін живий
Президент Володимир Зеленський не певен, що лідер росіян Володимир Путін живий.

Про це повідомляє УНІАН.

Зеленський сказав на "Українському сніданку" в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - заявив Зеленський.

Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає.

"…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…", - підкреслив президент.

Прес-секретар лідер росіян Володимира Путіна Дмитро Пєсков пізніше сказав, що Путін і РФ "є і будуть", пише РБК.

"Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

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Теги: Зеленський, Путін помер
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