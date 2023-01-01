Зеленський не впевнений, що Путін живий
Сьогодні, 13:14
Президент Володимир Зеленський не певен, що лідер росіян Володимир Путін живий.
Про це повідомляє УНІАН.
Зеленський сказав на "Українському сніданку" в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - заявив Зеленський.
Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає.
"…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…", - підкреслив президент.
Прес-секретар лідер росіян Володимира Путіна Дмитро Пєсков пізніше сказав, що Путін і РФ "є і будуть", пише РБК.
"Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.
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Про це повідомляє УНІАН.
Зеленський сказав на "Українському сніданку" в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - заявив Зеленський.
Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає.
"…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…", - підкреслив президент.
Прес-секретар лідер росіян Володимира Путіна Дмитро Пєсков пізніше сказав, що Путін і РФ "є і будуть", пише РБК.
"Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.
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