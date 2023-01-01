США оцінили загрозу вторгнення в Україну білоруської армії





Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент



«Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні», - зауважив представник Білого дому.



У відповідь на запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв’язку Польщі, Кірбі зазначив, що американська сторона «поділяє» ці занепокоєння.



«Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території», - підкреслив Кірбі.



Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, «як і раніше».



При цьому, представник Білого дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська розвідка не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил увійти на територію України та продовжує стежити за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території РБ.Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної Безпеки Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу «Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні», - зауважив представник Білого дому.У відповідь на запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв’язку Польщі, Кірбі зазначив, що американська сторона «поділяє» ці занепокоєння.«Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території», - підкреслив Кірбі.Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, «як і раніше».При цьому, представник Білого дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

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