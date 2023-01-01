Росія вдарила ракетами С-300 по громаді біля Запоріжжя





Про це Олександр Старух.



"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - йдеться в повідомленні.



Старух наголосив, що за минулу добу 17 населених пунктів області пережили 153 російські обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 січня Росія завдала ракетного удару по громаді поблизу Запоріжжя.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - йдеться в повідомленні.Старух наголосив, що за минулу добу 17 населених пунктів області пережили 153 російські обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

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