Росія вдарила ракетами С-300 по громаді біля Запоріжжя
Сьогодні, 09:00
19 січня Росія завдала ракетного удару по громаді поблизу Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - йдеться в повідомленні.
Старух наголосив, що за минулу добу 17 населених пунктів області пережили 153 російські обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - йдеться в повідомленні.
Старух наголосив, що за минулу добу 17 населених пунктів області пережили 153 російські обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.
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