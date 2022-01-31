На Волині буде благодійний показ фільму: збирають кошти на тепловізор

На Волині буде благодійний показ фільму: збирають кошти на тепловізор
Молодіжна ГО Володимира «44700» організовує кінопоказ стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі культурно-мистецького центру. Володимирчан та гостей міста запрошують приєднатися до перегляду шедевра українського кінематографа 21 січня о 16:00.

Про це йдеться на сайті мерії.

Місцеві волонтери запрошують у цю суботу приєднатися до перегляду кінокартини, яка займає першу позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Культовий художній фільм знятий українським націоналістом вірменського походження Параджановим за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського.

Вхід на кінопоказ – довільний донат. Таким чином волонтери мають за мету зібрати кошти на тепловізор для побратима з Володимира, який служить у гарячих точках.

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Теги: тепловізор, Володимир, кошти, благодійний показ фільму, Тіні забутих предків
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