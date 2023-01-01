Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові передати Україні танки, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та інші країни готові передати Україні танки. Наразі Україна чекає відповідного рішення від країни, яка має на них права.



Таку заяву глава держави зробив під час зустрічі з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем. За словами Зеленського, питання щодо передачі Києву танків актуальне й дуже чутливе, -пише



Воно залежить від багатьох факторів, але, на жаль, не від бажання України.



Президент уточнив, що нам потрібна саме броньована техніка, бо "проти тисячі танків недостатньо мужності українських військових".



Станом на 19 січня, за словами Зеленського, є багато країн, серед яких Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, які погоджуються передати танки.



"Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка має відповідні права та ліцензії", – пояснив він.



Глава держави також додав, що Україна займається і власним виробництвом, проте чого саме і в якій кількості – він не уточнив.



"Техніка водночас потрібна Україні швидко, бо кожна хвилина – це життя людини", – резюмував він.



Нагадаємо, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони України попросили дружні країни посилити нашу підтримку та вивести військову допомогу "на новий рівень", зокрема передачею броньованої техніки й танків сучасних зразків. У зверненні йдеться, що РФ не відмовилася від своїх злочинних планів, а загроза другої спроби агресора провести повномасштабний наступ – дуже реальна.



Як відомо, на тлі численних прогнозів про новий наступ російської армії на Україну Польща готова до рішучих дій щодо військової допомоги нашій країні. Враховуючи, що Німеччина продовжує займати досить пасивну позицію щодо передання танків Leopard 2 ЗСУ, Варшава вживатиме заходів самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та інші країни готові передати Україні танки. Наразі Україна чекає відповідного рішення від країни, яка має на них права.Таку заяву глава держави зробив під час зустрічі з очільником Європейської ради. За словами Зеленського, питання щодо передачі Києву танків актуальне й дуже чутливе, -пише Obozrevatel. Воно залежить від багатьох факторів, але, на жаль, не від бажання України.Президент уточнив, що нам потрібна саме броньована техніка, бо "проти тисячі танків недостатньо мужності українських військових".Станом на 19 січня, за словами Зеленського, є багато країн, серед яких Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, які погоджуються передати танки."Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка має відповідні права та ліцензії", – пояснив він.Глава держави також додав, що Україна займається і власним виробництвом, проте чого саме і в якій кількості – він не уточнив."Техніка водночас потрібна Україні швидко, бо кожна хвилина – це життя людини", – резюмував він.Нагадаємо, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони України попросили дружні країни посилити нашу підтримку та вивести військову допомогу "на новий рівень", зокрема передачею броньованої техніки й танків сучасних зразків. У зверненні йдеться, що РФ не відмовилася від своїх злочинних планів, а загроза другої спроби агресора провести повномасштабний наступ – дуже реальна.Як відомо, на тлі численних прогнозів про новий наступ російської армії на Україну Польща готова до рішучих дій щодо військової допомоги нашій країні. Враховуючи, що Німеччина продовжує займати досить пасивну позицію щодо передання танків Leopard 2 ЗСУ, Варшава вживатиме заходів самостійно.

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