Рятувальники гасили пожежі у Луцькому районі та Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:36
З початку доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі: у Луцьку та Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
20 січня о 01:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Перемоги в с. Погулянка Луцького району.
На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд сіл Красноволя та Гораймівка. Пожежу локалізовано о 01:56 та ліквідовано о 02:06.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
О 03:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу металевого контейнера на вул. Карпенка-Карого в м. Луцьк.
Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька, прибувши на місце пожежі, ліквідували загорання об 04:10. Вогнем знищено вікно та 3 м2 внутрішнього оздоблення стін.
Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
20 січня о 01:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Перемоги в с. Погулянка Луцького району.
На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд сіл Красноволя та Гораймівка. Пожежу локалізовано о 01:56 та ліквідовано о 02:06.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
О 03:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу металевого контейнера на вул. Карпенка-Карого в м. Луцьк.
Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька, прибувши на місце пожежі, ліквідували загорання об 04:10. Вогнем знищено вікно та 3 м2 внутрішнього оздоблення стін.
Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.
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