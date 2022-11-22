Рятувальники гасили пожежі у Луцькому районі та Луцьку. ФОТО

Рятувальники гасили пожежі у Луцькому районі та Луцьку. ФОТО
З початку доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі: у Луцьку та Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

20 січня о 01:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Перемоги в с. Погулянка Луцького району.

На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд сіл Красноволя та Гораймівка. Пожежу локалізовано о 01:56 та ліквідовано о 02:06.

Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Рятувальники гасили пожежі у Луцькому районі та Луцьку. ФОТО

О 03:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу металевого контейнера на вул. Карпенка-Карого в м. Луцьк.

Рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька, прибувши на місце пожежі, ліквідували загорання об 04:10. Вогнем знищено вікно та 3 м2 внутрішнього оздоблення стін.

Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.

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Теги: Луцький район, Луцьк, пожежі, ДСНС
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