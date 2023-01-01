«Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним»: на Волині попрощалися з Героєм Іваном Хомуком в день його 23-ліття

«Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним»: на Волині попрощалися з Героєм Іваном Хомуком в день його 23-ліття
У селі Здомишель, що на Ратнівщині, попрощалися з воїном Іваном Хомуком в його день народження.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

Із командиром міномета, молодшим сержантом Іваном Хомуком попрощалися у селі Здомишель вчора, 19 січня, у його день народження. Молодого Героя проводжали чи не всім Здомишельським округом.

"Йому всього лиш було би 23… Йому б створювати сім’ю, будувати дім, садити дерева і виховувати дітей – таких же сміливих патріотів, але не судилося. Рука окупанта забрала найцінніше – життя, молоде життя. З розповідей друзів Іван був дуже щирий та життєлюбний. Завжди готовий прийти на допомогу. Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним і відповідальним. Назавжди залишиться 23-річним. Дякуємо батькам за сина, який до останнього подиху зберіг вірність присязі українському народові ціною власного життя", - йдеться в повідомленні.
«Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним»: на Волині попрощалися з Героєм Іваном Хомуком в день його 23-ліття

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

«Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним»: на Волині попрощалися з Героєм Іваном Хомуком в день його 23-ліття

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Ратнівщина
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