На Волині п'яний водій на смерть збив жінку та втік з місця події: його затримали

Поліцейські оперативно встановили водія-порушника, який на смерть збив жінку та втік з місця події.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 19 січня, близько 18 години, у селищі Шацьк. Невідомий водій наїхав на велосипедистку та залишив місце пригоди. Жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої. Її особу встановили – це 58-річна місцева мешканка.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські вилучили велосипед з механічними пошкодженнями та деталі транспортного засобу, на якому було скоєно ДТП. Ретельно зібрані речові докази й допомогли у встановленні водія-порушника.Спочатку правоохоронці з’ясували, що авто було двох кольорів, а згодом - місцеві вказали на особу, яка мала такий транспортний засіб.Вже за три години водія автівки, 35-річного шачанина, знайшли і затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім того, як виявилося, він був за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Триває слідство.