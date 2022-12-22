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Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО

Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО
Російські окупанти вранці 20 січня завдали 3 ракетних ударів по Краматорську (Донецька область).

Про це розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Пошкоджено об’єкти інфраструктури – дитячий садочок, школу та приватний профілакторій. В будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах", - написав Тимошенко.

Обійшлося без жертв та постраждалих.
Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО
Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО
Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО

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Теги: Краматорськ, обстріли, Росія, дитсадок
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