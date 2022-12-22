Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Російські окупанти вранці 20 січня завдали 3 ракетних ударів по Краматорську (Донецька область).
Про це розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Пошкоджено об’єкти інфраструктури – дитячий садочок, школу та приватний профілакторій. В будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах", - написав Тимошенко.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
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Про це розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Пошкоджено об’єкти інфраструктури – дитячий садочок, школу та приватний профілакторій. В будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах", - написав Тимошенко.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
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