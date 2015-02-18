Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО

Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО
Учора, 19 січня, у пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці Волинського загону знайшли набої до нарізної зброї.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час огляду легкового автомобіля Audi, яким за кордон слідував 50-річний житель столиці, відбулося спрацювання службового собаки.

Оглянувши авто, прикордонники виявили упакування з боєприпасами до мисливської зброї. Всередині знаходилося 20 набоїв калібру 7,62 мм.

На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції.

Виявлені боєприпаси у чоловіка вилучили.
Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО
Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО
Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО


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Теги: боєприпаси, Устилуг, киянин
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