Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Учора, 19 січня, у пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці Волинського загону знайшли набої до нарізної зброї.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Під час огляду легкового автомобіля Audi, яким за кордон слідував 50-річний житель столиці, відбулося спрацювання службового собаки.
Оглянувши авто, прикордонники виявили упакування з боєприпасами до мисливської зброї. Всередині знаходилося 20 набоїв калібру 7,62 мм.
На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції.
Виявлені боєприпаси у чоловіка вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Під час огляду легкового автомобіля Audi, яким за кордон слідував 50-річний житель столиці, відбулося спрацювання службового собаки.
Оглянувши авто, прикордонники виявили упакування з боєприпасами до мисливської зброї. Всередині знаходилося 20 набоїв калібру 7,62 мм.
На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції.
Виявлені боєприпаси у чоловіка вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть жителів Рівненщини, яких затримали із 108 кг бурштину на блокпосту на Волині
Сьогодні, 12:30
У Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 12:16
Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Медіа