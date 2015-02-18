Киянин хотів перевезти через «Устилуг» боєприпаси. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Під час огляду легкового автомобіля Audi, яким за кордон слідував 50-річний житель столиці, відбулося спрацювання службового собаки.



Оглянувши авто, прикордонники виявили упакування з боєприпасами до мисливської зброї. Всередині знаходилося 20 набоїв калібру 7,62 мм.



На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції.



Виявлені боєприпаси у чоловіка вилучили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 19 січня, у пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці Волинського загону знайшли набої до нарізної зброї.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Під час огляду легкового автомобіля Audi, яким за кордон слідував 50-річний житель столиці, відбулося спрацювання службового собаки.Оглянувши авто, прикордонники виявили упакування з боєприпасами до мисливської зброї. Всередині знаходилося 20 набоїв калібру 7,62 мм.На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції.Виявлені боєприпаси у чоловіка вилучили.

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