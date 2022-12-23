У Білорусі знову продовжили військові навчання





Про це повідомляє



Згідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви.



Загалом навчання з 23 січня продовжили на:



- 227 загальновійськовому полігоні "Борисовський" (Борисовський район) до 28.01;

- "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;

полігоні "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;

- "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.01;

- 212-му авіаційному полігоні "Німан" (Новогрудський район) до 27.01;

- 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 30.01;

- 174 навчальному полігоні ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 29.01;

- полігоні "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.



Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня.



"Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.



Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спільні навчання збройних сил Білорусі та Росії на території БР продовжили щонайменше до 30 січня.Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у TelegramЗгідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви.Загалом навчання з 23 січня продовжили на:- 227 загальновійськовому полігоні "Борисовський" (Борисовський район) до 28.01;- "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;полігоні "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;- "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.01;- 212-му авіаційному полігоні "Німан" (Новогрудський район) до 27.01;- 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 30.01;- 174 навчальному полігоні ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 29.01;- полігоні "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня."Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.

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