У Білорусі знову продовжили військові навчання
Сьогодні, 12:16
Спільні навчання збройних сил Білорусі та Росії на території БР продовжили щонайменше до 30 січня.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram
Згідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви.
Загалом навчання з 23 січня продовжили на:
- 227 загальновійськовому полігоні "Борисовський" (Борисовський район) до 28.01;
- "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;
полігоні "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;
- "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.01;
- 212-му авіаційному полігоні "Німан" (Новогрудський район) до 27.01;
- 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 30.01;
- 174 навчальному полігоні ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 29.01;
- полігоні "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.
Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня.
"Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.
Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.
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Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram
Згідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви.
Загалом навчання з 23 січня продовжили на:
- 227 загальновійськовому полігоні "Борисовський" (Борисовський район) до 28.01;
- "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;
полігоні "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;
- "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.01;
- 212-му авіаційному полігоні "Німан" (Новогрудський район) до 27.01;
- 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 30.01;
- 174 навчальному полігоні ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 29.01;
- полігоні "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.
Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня.
"Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.
Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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