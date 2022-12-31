Війна із Росією забрала життя волинянина Григорія Балюка

Григорій Олександрович Балюк. У село Тагачин прямує траурний кортеж із тілом померлого 56-річного військовослужбовця.



Про це повідомили у Турійській громаді.



Орієнтовно об 11:30 кортеж проїде селищем Турійськ. Ї



хатиме через село Радовичі, де знаходиться батьківський дім військовослужбовця, згодом в село Тагачин.



Чин поховання відбудеться завта, 21 січня.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер військовослужбовець з Турійської громади. У село Тагачин прямує траурний кортеж із тілом померлого 56-річного військовослужбовця.Про це повідомили у Турійській громаді.Орієнтовно об 11:30 кортеж проїде селищем Турійськ. Їхатиме через село Радовичі, де знаходиться батьківський дім військовослужбовця, згодом в село Тагачин.Чин поховання відбудеться завта, 21 січня.

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