Війна із Росією забрала життя волинянина Григорія Балюка

Війна із Росією забрала життя волинянина Григорія Балюка
На війні помер військовослужбовець з Турійської громади Григорій Олександрович Балюк. У село Тагачин прямує траурний кортеж із тілом померлого 56-річного військовослужбовця.

Про це повідомили у Турійській громаді.

Орієнтовно об 11:30 кортеж проїде селищем Турійськ. Ї

хатиме через село Радовичі, де знаходиться батьківський дім військовослужбовця, згодом в село Тагачин.

Чин поховання відбудеться завта, 21 січня.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!


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Теги: Балюк, Турійська громада, загинув, Волинь, захисник
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