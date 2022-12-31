Війна із Росією забрала життя волинянина Григорія Балюка
Сьогодні, 12:35
На війні помер військовослужбовець з Турійської громади Григорій Олександрович Балюк. У село Тагачин прямує траурний кортеж із тілом померлого 56-річного військовослужбовця.
Про це повідомили у Турійській громаді.
Орієнтовно об 11:30 кортеж проїде селищем Турійськ. Ї
хатиме через село Радовичі, де знаходиться батьківський дім військовослужбовця, згодом в село Тагачин.
Чин поховання відбудеться завта, 21 січня.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
Орієнтовно об 11:30 кортеж проїде селищем Турійськ. Ї
хатиме через село Радовичі, де знаходиться батьківський дім військовослужбовця, згодом в село Тагачин.
Чин поховання відбудеться завта, 21 січня.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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