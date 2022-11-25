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Ракетний удар по Краматорську: є загиблий

Ракетний удар по Краматорську: є загиблий
Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Краматорську. Цілями ворога були виключно цивільні об'єкти, наразі відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Всього було три удари завдано виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад, профілакторій. Також частково пошкоджені багатоквартирні будинки, які знаходяться поруч. Зараз підраховуються збитки та надається вся необхідна допомога. Наразі є підтвердження про одну загиблу особу", - розповів Кириленко.
Ракетний удар по Краматорську: є загиблий
Ракетний удар по Краматорську: є загиблий
Ракетний удар по Краматорську: є загиблий


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Теги: Краматорськ, ракетний удар, загиблий
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