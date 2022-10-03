«У Росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат», – глава Пентагону

Ллойд Остін закликав партнерів діяти рішуче.



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«Ми повинні зберегти свій імпульс і рішучість. Нам потрібно копати ще глибше. Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами, за нами спостерігає кремль, за нами спостерігає історія», — сказав Ллойд Остін.



Він додав, що у росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат. Однак він попередив, що її сили перегруповуються і що Москва намагається залучити підкріплення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалася зустріч контактної групи з питань оборони України. У вступному слові міністр оборони СШАзакликав партнерів діяти рішуче.Про це розповідають у Генштабі.«Ми повинні зберегти свій імпульс і рішучість. Нам потрібно копати ще глибше. Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами, за нами спостерігає кремль, за нами спостерігає історія», — сказав Ллойд Остін.Він додав, що у росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат. Однак він попередив, що її сили перегруповуються і що Москва намагається залучити підкріплення.

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