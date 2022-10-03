«У Росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат», – глава Пентагону
Сьогодні, 13:40
На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалася зустріч контактної групи з питань оборони України. У вступному слові міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів діяти рішуче.
Про це розповідають у Генштабі.
«Ми повинні зберегти свій імпульс і рішучість. Нам потрібно копати ще глибше. Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами, за нами спостерігає кремль, за нами спостерігає історія», — сказав Ллойд Остін.
Він додав, що у росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат. Однак він попередив, що її сили перегруповуються і що Москва намагається залучити підкріплення.
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Про це розповідають у Генштабі.
«Ми повинні зберегти свій імпульс і рішучість. Нам потрібно копати ще глибше. Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами, за нами спостерігає кремль, за нами спостерігає історія», — сказав Ллойд Остін.
Він додав, що у росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат. Однак він попередив, що її сили перегруповуються і що Москва намагається залучити підкріплення.
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