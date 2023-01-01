Зеленський на «Рамштайні»: «Сотні дякую – це не сотні танків»

Володимир Зеленський закликав союзників невідкладно відправити більше зброї в Україну, зауваживши, що «сотні дякую – це не сотні танків».



20 січня у відеозверненні на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині (так званий формат «Рамштайн») Зеленський сказав, що підтримка друзів України відчувається на полі бою, але запитав, «чи багато у нас є часу?», пише



«Ні, терор не допускає дискусій, терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли у захисників свободи закінчується зброя проти нього. Війна, розпочата Росією, не допускає зволікань, і я можу вам подякувати сотні разів, і це буде абсолютно справедливо, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні дякую – це не сотні танків. Ми всі можемо використовувати тисячі слів у дискусіях, але я не можу сказати замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, чи замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів», – сказав він.



Зустріч на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбувається на тлі дискусії США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.



Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизакликав союзників невідкладно відправити більше зброї в Україну, зауваживши, що «сотні дякую – це не сотні танків».20 січня у відеозверненні на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині (так званий формат «Рамштайн») Зеленський сказав, що підтримка друзів України відчувається на полі бою, але запитав, «чи багато у нас є часу?», пише Радіо Свобода «Ні, терор не допускає дискусій, терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли у захисників свободи закінчується зброя проти нього. Війна, розпочата Росією, не допускає зволікань, і я можу вам подякувати сотні разів, і це буде абсолютно справедливо, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні дякую – це не сотні танків. Ми всі можемо використовувати тисячі слів у дискусіях, але я не можу сказати замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, чи замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів», – сказав він.Зустріч на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбувається на тлі дискусії США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.

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