Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС

Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС
У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі «Український дім» відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11.00.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

18 січня 2023 року у м. Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13 год. у м. Ніжин (вертолітна площадка №4 аеродрому).

Нагадаємо, що 18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Прощання, МВС, керівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Небосьом
Сьогодні, 14:49
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
Сьогодні, 14:35
Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС
Сьогодні, 14:22
Чи можливе об’єднання УПЦ та ПЦУ: що думають настоятелі луцьких храмів про майбутнє УПЦ
Сьогодні, 14:10
Зеленський на «Рамштайні»: «Сотні дякую – це не сотні танків»
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину Керівництво МВС прямувало на гелікоптері на Харківщину
18 січень, 13:45
Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП Керівництво МВС летіло у «гарячу точку», – ОП
18 січень, 11:27
Як захистити свої персональні дані: поради від МВС Як захистити свої персональні дані: поради від МВС
19 січень, 03:00
В РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ про авіакатастрофу в Броварах В РНБО розповіли про фейки, які поширює пропаганда РФ про авіакатастрофу в Броварах
18 січень, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Небосьом
Сьогодні, 14:49
 0
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
Сьогодні, 14:35
 0
Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС
Сьогодні, 14:22
 0
Чи можливе об’єднання УПЦ та ПЦУ: що думають настоятелі луцьких храмів про майбутнє УПЦ
Сьогодні, 14:10
 0
Зеленський на «Рамштайні»: «Сотні дякую – це не сотні танків»
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8