Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС





Про це повідомили у пресслужбі



18 січня 2023 року у м. Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.



Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13 год. у м. Ніжин (вертолітна площадка №4 аеродрому).



Нагадаємо, що 18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі «Український дім» відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11.00.Про це повідомили у пресслужбі МВС 18 січня 2023 року у м. Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України, заступник керівника Патронатної служби МВС України, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, провідний інспектор Департаменту комунікації МВСПрощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщикавідбудеться 21 січня 2023 року о 13 год. у м. Ніжин (вертолітна площадка №4 аеродрому).Нагадаємо, що 18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина

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