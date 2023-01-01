Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Русланом Макарчуком та Ігорем Небосьом
Сьогодні, 14:49
Завтра, 21 січня, відбудеться прощання з військовослужбовцями Русланом Макарчуком та Ігорем Небосьом.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.
Лучанин Макарчук Руслан Семенович (25.06.1980 року народження) 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.
Відспівування військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.
Лучанин Макарчук Руслан Семенович (25.06.1980 року народження) 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.
Відспівування військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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