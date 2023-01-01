Воїна з Волині Валентина Костюка посмертно нагородили орденом «За мужність»

Валентина Костюка.



Про це



Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 230 захисників України, з них 42 - посмертно.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" III ступеня нагороджений посмертно загиблий захисник з Пожарок Валентин Михайлович Костюк.



Старший сержант Валентин Костюк мав хороший військовий досвід. Спочатку строкова служба на корветі "Луцьк", пізніше участь у міжнародній миротворчій операції в Лівії, згодом, ще до початку АТО, став контрактником ЗСУ.



Разом з побратимами він пройшов не одну "гарячу" точку, втрачав товаришів, але був впевнений - маємо вистояти.



По закінченні контракту повернувся додому. Та нетривалою виявилася його відпустка у мирне життя. Після 24 лютого Валентин Костюк знову взяв до рук зброю, став на захист рідної землі.



32-річний Герой загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.



30 травня 2022 року Валентина Костюка провели в останню дорогу.



Поховали Героя з усіма військовими почестями у рідному селі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили волинянинаПро це повідомили у Рожищенській громаді.Президент Українивідзначив державними нагородами 230 захисників України, з них 42 - посмертно.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" III ступеня нагороджений посмертно загиблий захисник з Пожарок Валентин Михайлович Костюк.Старший сержант Валентин Костюк мав хороший військовий досвід. Спочатку строкова служба на корветі "Луцьк", пізніше участь у міжнародній миротворчій операції в Лівії, згодом, ще до початку АТО, став контрактником ЗСУ.Разом з побратимами він пройшов не одну "гарячу" точку, втрачав товаришів, але був впевнений - маємо вистояти.По закінченні контракту повернувся додому. Та нетривалою виявилася його відпустка у мирне життя. Після 24 лютого Валентин Костюк знову взяв до рук зброю, став на захист рідної землі.32-річний Герой загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.30 травня 2022 року Валентина Костюка провели в останню дорогу.Поховали Героя з усіма військовими почестями у рідному селі.

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