Воїна з Волині Валентина Костюка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 15:27
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили волинянина Валентина Костюка.
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 230 захисників України, з них 42 - посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" III ступеня нагороджений посмертно загиблий захисник з Пожарок Валентин Михайлович Костюк.
Старший сержант Валентин Костюк мав хороший військовий досвід. Спочатку строкова служба на корветі "Луцьк", пізніше участь у міжнародній миротворчій операції в Лівії, згодом, ще до початку АТО, став контрактником ЗСУ.
Разом з побратимами він пройшов не одну "гарячу" точку, втрачав товаришів, але був впевнений - маємо вистояти.
По закінченні контракту повернувся додому. Та нетривалою виявилася його відпустка у мирне життя. Після 24 лютого Валентин Костюк знову взяв до рук зброю, став на захист рідної землі.
32-річний Герой загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.
30 травня 2022 року Валентина Костюка провели в останню дорогу.
Поховали Героя з усіма військовими почестями у рідному селі.
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 230 захисників України, з них 42 - посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" III ступеня нагороджений посмертно загиблий захисник з Пожарок Валентин Михайлович Костюк.
Старший сержант Валентин Костюк мав хороший військовий досвід. Спочатку строкова служба на корветі "Луцьк", пізніше участь у міжнародній миротворчій операції в Лівії, згодом, ще до початку АТО, став контрактником ЗСУ.
Разом з побратимами він пройшов не одну "гарячу" точку, втрачав товаришів, але був впевнений - маємо вистояти.
По закінченні контракту повернувся додому. Та нетривалою виявилася його відпустка у мирне життя. Після 24 лютого Валентин Костюк знову взяв до рук зброю, став на захист рідної землі.
32-річний Герой загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.
30 травня 2022 року Валентина Костюка провели в останню дорогу.
Поховали Героя з усіма військовими почестями у рідному селі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Воїна з Волині Валентина Костюка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 15:27
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