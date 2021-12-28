Волинські рятувальники відбуксирували вантажівку, яка з’їхала на узбіччя дороги

Волинські рятувальники відбуксирували вантажівку, яка з’їхала на узбіччя дороги
Рятувальники ліквідували наслідки ДТП та надали допомогу водію вантажівки.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

20 січня група аварійно-рятувальних робіт загону спецпризначення надали допомогу водію вантажівки, яка з’їхала на узбіччя дороги в с.Крупа Луцького району.

Спеціальним автомобілем важкого типу вантажівку відбуксирували на тверду ділянку дороги.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 9:40, аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:39. Від ДСНС Волині до робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки.

Також залучався приватний автокран цього ж автотранспортного підприємства, до якого належить і вантажівка. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Волинські рятувальники відбуксирували вантажівку, яка з’їхала на узбіччя дороги

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Теги: Волинь, рятувальники, вантажівка
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