Волинські рятувальники відбуксирували вантажівку, яка з’їхала на узбіччя дороги





Про це повідомили у ДСНС Волині.



20 січня група аварійно-рятувальних робіт загону спецпризначення надали допомогу водію вантажівки, яка з’їхала на узбіччя дороги в с.Крупа Луцького району.



Спеціальним автомобілем важкого типу вантажівку відбуксирували на тверду ділянку дороги.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 9:40, аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:39. Від ДСНС Волині до робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки.



Також залучався приватний автокран цього ж автотранспортного підприємства, до якого належить і вантажівка. Внаслідок події ніхто не постраждав.



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