Волинські рятувальники відбуксирували вантажівку, яка з’їхала на узбіччя дороги
Сьогодні, 15:05
Рятувальники ліквідували наслідки ДТП та надали допомогу водію вантажівки.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
20 січня група аварійно-рятувальних робіт загону спецпризначення надали допомогу водію вантажівки, яка з’їхала на узбіччя дороги в с.Крупа Луцького району.
Спеціальним автомобілем важкого типу вантажівку відбуксирували на тверду ділянку дороги.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 9:40, аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:39. Від ДСНС Волині до робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки.
Також залучався приватний автокран цього ж автотранспортного підприємства, до якого належить і вантажівка. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
20 січня група аварійно-рятувальних робіт загону спецпризначення надали допомогу водію вантажівки, яка з’їхала на узбіччя дороги в с.Крупа Луцького району.
Спеціальним автомобілем важкого типу вантажівку відбуксирували на тверду ділянку дороги.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 9:40, аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:39. Від ДСНС Волині до робіт залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки.
Також залучався приватний автокран цього ж автотранспортного підприємства, до якого належить і вантажівка. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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