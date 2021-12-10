На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця





Про це повідомили у



До приїзду бригади – дружина проводила реанімаційні заходи. Бригада ЕМД відділу медицини катастроф, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.



Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.



Пацієнт після успішної серцево-легеневої реанімації був доставлений до профільного закладу охорони здоров’я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 січня 2023 року о 15.58 в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, куди негайно була скерована бригада: у хворого була зупинка дихання.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф До приїзду бригади – дружина проводила реанімаційні заходи. Бригада ЕМД відділу медицини катастроф, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.Пацієнт після успішної серцево-легеневої реанімації був доставлений до профільного закладу охорони здоров’я.

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