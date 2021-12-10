На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця

На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
19 січня 2023 року о 15.58 в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, куди негайно була скерована бригада: у хворого була зупинка дихання.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

До приїзду бригади – дружина проводила реанімаційні заходи. Бригада ЕМД відділу медицини катастроф, яка приїхала на виклик, професійно продовжила реанімаційні заходи.

Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.

Пацієнт після успішної серцево-легеневої реанімації був доставлений до профільного закладу охорони здоров’я.
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця

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Теги: Волинь, лікарі, дихання
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