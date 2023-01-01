На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Чирук
Сьогодні, 13:25
У війні з російськими окупантами загинув захисник з села Рудка-Червинська Прилісненської громади Олександр Чирук.
Про це повідомили у громаді.
"В результаті підриву, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області, загинув житель с.Рудка-Червинська, Чирук Олександр Валерійович, 1997 року народження. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати із Наталією Іванівною Балик - старостою сіл Тоболи, Старі Червища, рідними та близькими Олександра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"В результаті підриву, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області, загинув житель с.Рудка-Червинська, Чирук Олександр Валерійович, 1997 року народження. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати із Наталією Іванівною Балик - старостою сіл Тоболи, Старі Червища, рідними та близькими Олександра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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