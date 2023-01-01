На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Чирук

Олександр Чирук.



Про це



"В результаті підриву, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області, загинув житель с.Рудка-Червинська, Чирук Олександр Валерійович, 1997 року народження. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати із Наталією Іванівною Балик - старостою сіл Тоболи, Старі Червища, рідними та близькими Олександра", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув захисник з села Рудка-Червинська Прилісненської громадиПро це повідомили у громаді."В результаті підриву, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області, загинув житель с.Рудка-Червинська, Чирук Олександр Валерійович, 1997 року народження. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати із Наталією Іванівною Балик - старостою сіл Тоболи, Старі Червища, рідними та близькими Олександра", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію