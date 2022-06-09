Вступ 2023 в умовах війни: яку альтернативу ЗНО пропонують





Як передає кореспондент



Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що МОН, комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з врахуванням безпекової ситуації та побажань батьків і вчителів спільно узгодили модель вступу в рамках вдосконаленого національного мультипредметного тесту у 2023 році. Відповідні напрацювання передадуть на розгляд парламенту.



Шкарлет розповів, що тест триватиме 180 хвилин і складатиметься з двох обов'язкових предметів і одного з предметів на вибір. Три іспити проводитимуться в один день.



"Реєстрація на вступ за моделлю національного мультипредметного тесту у 2023 році стартуватиме у квітні", - сказав Шкарлет.



Також, за його словами, було узгоджено позицію, відповідно до якої усі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих або деокупованих територій матимуть можливість вступати за дистанційною моделлю.



"Впродовж трьох місяців вони повинні укласти договір, приїхавши до закладу освіти і приступивши до навчання", - зауважив міністр.



Він додав, що окрема категорія вступників стосуватиметься закладів військової освіти і спеціальної мови навчання, куди вступатимуть за їхніми правилами прийому.



Своєю чергою народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що двома обов'язковими предметами тесту будуть українська мова та математика. На вибір буде той предмет, який є профільним для вступу на певну спеціальність: біологія, хімія, фізика, англійська мова, історія або інші дисципліни.



"Ми хочемо, щоби абітурієнти проявили свої найкращі здібності", - сказав Бабак.



Він уточнив, що тест у межах 180 хвилин матиме три блоки запитань з трьох предметів.



"Ці 180 хвилин розраховані на усі блоки. Тобто, одному можна приділити більше часу, а іншому – менше", - додав Бабак і заявив, що сьогодні на засіданні профільного парламентського комітету буде схвалено відповідний проект закону.



Бабак прогнозує, що у підсумку законопроект буде проголосовано на найближчому засіданні Верховної Ради.



Також народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що вступна кампанія будується на двох головних засадах – на безпеці і на загальному збереженні принципів зовнішнього незалежного оцінювання в умовах війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві освіти і науки України представили модель вступної кампанії-2023 для українських випускників в умовах воєнного стану.Як передає кореспондент УНІАН , про це йшлося на брифінгу щодо моделі вступної кампанії у 2023 році в умовах воєнного стану.Міністр освіти і науки Українизаявив, що МОН, комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з врахуванням безпекової ситуації та побажань батьків і вчителів спільно узгодили модель вступу в рамках вдосконаленого національного мультипредметного тесту у 2023 році. Відповідні напрацювання передадуть на розгляд парламенту.Шкарлет розповів, що тест триватиме 180 хвилин і складатиметься з двох обов'язкових предметів і одного з предметів на вибір. Три іспити проводитимуться в один день."Реєстрація на вступ за моделлю національного мультипредметного тесту у 2023 році стартуватиме у квітні", - сказав Шкарлет.Також, за його словами, було узгоджено позицію, відповідно до якої усі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих або деокупованих територій матимуть можливість вступати за дистанційною моделлю."Впродовж трьох місяців вони повинні укласти договір, приїхавши до закладу освіти і приступивши до навчання", - зауважив міністр.Він додав, що окрема категорія вступників стосуватиметься закладів військової освіти і спеціальної мови навчання, куди вступатимуть за їхніми правилами прийому.Своєю чергою народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що двома обов'язковими предметами тесту будуть українська мова та математика. На вибір буде той предмет, який є профільним для вступу на певну спеціальність: біологія, хімія, фізика, англійська мова, історія або інші дисципліни."Ми хочемо, щоби абітурієнти проявили свої найкращі здібності", - сказав Бабак.Він уточнив, що тест у межах 180 хвилин матиме три блоки запитань з трьох предметів."Ці 180 хвилин розраховані на усі блоки. Тобто, одному можна приділити більше часу, а іншому – менше", - додав Бабак і заявив, що сьогодні на засіданні профільного парламентського комітету буде схвалено відповідний проект закону.Бабак прогнозує, що у підсумку законопроект буде проголосовано на найближчому засіданні Верховної Ради.Також народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що вступна кампанія будується на двох головних засадах – на безпеці і на загальному збереженні принципів зовнішнього незалежного оцінювання в умовах війни. У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було скасовано проведення ЗНО . Замість нього було вперше запроваджено складання національного єдиного мультипредметного тесту, який складався з трьох навчальних дисциплін: української мови, математики та історії України.

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