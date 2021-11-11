В Україні скасували ЗНО, ДПА та ЄВІ
Сьогодні, 17:16
Верховна Рада України прийняла Закон України № 7132 про скасування складання державної підсумкової атестації, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування у 2022-му.
Про це повідомляє народна депутатка України Олена Шуляк.
"Війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії ковіду. У таких умовах скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (складаються при вступі в магістратуру) буде своєрідним заохоченням молоді до навчання в Україні", - інформує депутатка.
Важливо, що ДПА, ЗНО та інші випробування скасовуються лише на 2022 рік, тож не йдеться про якесь усунення запобіжників для непрозорого й нечесного вступу до закладів вищої освіти. Це вимушений виняток, а не правило.
Проблема, яку вирішує законопроект:
- Росія воює з усією Україною, не лише з нашою армією. Цивільна інфраструктура, особливо навчальні заклади, зараз під особливою загрозою. Проведення ДПА, ЗНО тощо зайвий раз наражатиме нашу молодь на небезпеку.
- В умовах війни українські заклади освіти не будуть серед найпривабливіших для вступників. Тому скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допоможе зберегти студентський контингент, стимулюватиме до навчання в Україні.
Що змінюється:
- Випускники 2021/2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
- Вступ до закладів вищої освіти цього року буде без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.
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Про це повідомляє народна депутатка України Олена Шуляк.
"Війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії ковіду. У таких умовах скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (складаються при вступі в магістратуру) буде своєрідним заохоченням молоді до навчання в Україні", - інформує депутатка.
Важливо, що ДПА, ЗНО та інші випробування скасовуються лише на 2022 рік, тож не йдеться про якесь усунення запобіжників для непрозорого й нечесного вступу до закладів вищої освіти. Це вимушений виняток, а не правило.
Проблема, яку вирішує законопроект:
- Росія воює з усією Україною, не лише з нашою армією. Цивільна інфраструктура, особливо навчальні заклади, зараз під особливою загрозою. Проведення ДПА, ЗНО тощо зайвий раз наражатиме нашу молодь на небезпеку.
- В умовах війни українські заклади освіти не будуть серед найпривабливіших для вступників. Тому скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допоможе зберегти студентський контингент, стимулюватиме до навчання в Україні.
Що змінюється:
- Випускники 2021/2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
- Вступ до закладів вищої освіти цього року буде без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.
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