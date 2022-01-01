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Російські загарбники знищують українську літературу та підручники історії

Російські загарбники знищують українську літературу та підручники історії
Окупаційні війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії.

Про це інформує Головне управління розвідки МО.

В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи «воєнної поліції». Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані «ідеологічні функції».

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.

Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи з впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.

Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС. Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення.

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Теги: знищують українську літературу, російські окупанти
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