Рада звільнила весь імпорт від мит та ПДВ





Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 24 березня, інформує



Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що ввозяться громадянами.



Крім того, законопроєкт передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без подання митникам дозвільних документів.



Закон також передбачає:



- продовження з трьох до шести місяців терміну, протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана;



- звільнення від ПДВ операції із ввезення товарів "спрощенцями" 1-3 груп;



- звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мит та податку на додану вартість імпорту товарів, що ввозяться підприємствами.Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 24 березня, інформує "Економічна правда". Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що ввозяться громадянами.Крім того, законопроєкт передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без подання митникам дозвільних документів.Закон також передбачає:- продовження з трьох до шести місяців терміну, протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана;- звільнення від ПДВ операції із ввезення товарів "спрощенцями" 1-3 груп;- звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.

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