Верховна Рада призначила міністра аграрної політики та продовольства

Миколу Сольського.



Про це інформують у Telegram-каналі ВРУ.



На пленарному засіданні 24 березня 2022 р. Верховна Рада України прийняла Постанову (№7195) про відставку міністра аграрної політики та продовольства України Лещенка Р.М.



Постановою (№7196) призначила на посаду Міністра аграрної політики та продовольства Сольського Миколу Тарасовича.



23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України призначила на посаду міністра аграрної політики та продовольстваПро це інформують у Telegram-каналі ВРУ.На пленарному засіданні 24 березня 2022 р. Верховна Рада України прийняла Постанову (№7195) про відставку міністра аграрної політики та продовольства УкраїниПостановою (№7196) призначила на посаду Міністра аграрної політики та продовольства Сольського Миколу Тарасовича.23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про власну відставку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію