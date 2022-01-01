Верховна Рада призначила міністра аграрної політики та продовольства

Верховна Рада призначила міністра аграрної політики та продовольства
Верховна Рада України призначила на посаду міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

Про це інформують у Telegram-каналі ВРУ.

На пленарному засіданні 24 березня 2022 р. Верховна Рада України прийняла Постанову (№7195) про відставку міністра аграрної політики та продовольства України Лещенка Р.М.

Постановою (№7196) призначила на посаду Міністра аграрної політики та продовольства Сольського Миколу Тарасовича.

23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про власну відставку.

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Теги: міністр аграрної політики, Сольський, ВР
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