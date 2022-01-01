На Волині одружилися поліцейські. ФОТО

На Волині одружились двоє оперуповноважених Камінь-Каширського районного відділу поліції.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Наречені вирішили зареєструвати шлюб саме зараз, у непростий воєнний час, адже абсолютно впевнені у своїх почуттях.Лейтенанти поліціїстали на рушничок щастя і побажали одне одному не лише любові та щастя, а й перемоги."Для цього вони з колегами щодоби докладають всіх можливих зусиль, забезпечуючи правопорядок у своїй громаді", - йдеться у повідомленні.Святкова церемонія відбулась у місцевому Будинку культури, де новостворену сім’ю привітали керівники відділу, колеги та рідні.Начальник ГУНПтакож передав цінний подарунок молодим та побажав перемоги, миру і злагоди.