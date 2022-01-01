На Волині одружилися поліцейські. ФОТО
Сьогодні, 17:43
На Волині одружились двоє оперуповноважених Камінь-Каширського районного відділу поліції.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Наречені вирішили зареєструвати шлюб саме зараз, у непростий воєнний час, адже абсолютно впевнені у своїх почуттях.
Лейтенанти поліції Анна і Тарас стали на рушничок щастя і побажали одне одному не лише любові та щастя, а й перемоги.
"Для цього вони з колегами щодоби докладають всіх можливих зусиль, забезпечуючи правопорядок у своїй громаді", - йдеться у повідомленні.
Святкова церемонія відбулась у місцевому Будинку культури, де новостворену сім’ю привітали керівники відділу, колеги та рідні.
Начальник ГУНП Юрій Крошко також передав цінний подарунок молодим та побажав перемоги, миру і злагоди.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Наречені вирішили зареєструвати шлюб саме зараз, у непростий воєнний час, адже абсолютно впевнені у своїх почуттях.
Лейтенанти поліції Анна і Тарас стали на рушничок щастя і побажали одне одному не лише любові та щастя, а й перемоги.
"Для цього вони з колегами щодоби докладають всіх можливих зусиль, забезпечуючи правопорядок у своїй громаді", - йдеться у повідомленні.
Святкова церемонія відбулась у місцевому Будинку культури, де новостворену сім’ю привітали керівники відділу, колеги та рідні.
Начальник ГУНП Юрій Крошко також передав цінний подарунок молодим та побажав перемоги, миру і злагоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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