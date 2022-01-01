На Волині одружилися поліцейські. ФОТО

На Волині одружилися поліцейські. ФОТО
На Волині одружились двоє оперуповноважених Камінь-Каширського районного відділу поліції.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Наречені вирішили зареєструвати шлюб саме зараз, у непростий воєнний час, адже абсолютно впевнені у своїх почуттях.

Лейтенанти поліції Анна і Тарас стали на рушничок щастя і побажали одне одному не лише любові та щастя, а й перемоги.

"Для цього вони з колегами щодоби докладають всіх можливих зусиль, забезпечуючи правопорядок у своїй громаді", - йдеться у повідомленні.

Святкова церемонія відбулась у місцевому Будинку культури, де новостворену сім’ю привітали керівники відділу, колеги та рідні.

Начальник ГУНП Юрій Крошко також передав цінний подарунок молодим та побажав перемоги, миру і злагоди.
На Волині одружилися поліцейські. ФОТО
На Волині одружилися поліцейські. ФОТО
На Волині одружилися поліцейські. ФОТО

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Теги: поліцейські, Волинь, шлюб, одружилися
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