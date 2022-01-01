Рада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і розтрату гумдопомоги

Рада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і розтрату гумдопомоги
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 114-2 "Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Так, за розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

За розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

За ці дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Крім того, Верховна Рада прийняла законопроєкт №7146 – про кримінальну відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної̈ допомоги не за цільовим призначенням.

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Теги: зйомка ЗСУ, кримінальна відповідальність, ВР
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