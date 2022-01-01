Рада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і розтрату гумдопомоги

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.Про це повідомляє пресслужба ВРУ.Законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 114-2 "Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".Так, за розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.За розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.За ці дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.Крім того, Верховна Рада прийняла законопроєкт №7146 – про кримінальну відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної̈ допомоги не за цільовим призначенням.