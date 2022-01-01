У Луцьку на рейс вийде маршрутка №25





Про повідомляє мер міста Ігор Поліщук.



З понеділка, 28 березня, очікується, що тимчасовий перевізник вийде на маршрут №25 і жителі мікрорайону вулиці Володимирської, Великого Омелянику матимуть нормальне транспортне сполучення з містом.



Також мер повідомив, що сьогодні - другий день роботи соціальної їдальні для вимушено-переселених осіб: 353 особи сьогодні, 24 березня, отримали гарячі обіди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працює 116 одиниць транспорту: 30 тролейбусів, 86 автобусів.Про повідомляє мер містаЗ понеділка, 28 березня, очікується, що тимчасовий перевізник вийде на маршрут №25 і жителі мікрорайону вулиці Володимирської, Великого Омелянику матимуть нормальне транспортне сполучення з містом.Також мер повідомив, що сьогодні - другий день роботи соціальної їдальні для вимушено-переселених осіб: 353 особи сьогодні, 24 березня, отримали гарячі обіди.

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