У Луцьку на рейс вийде маршрутка №25
Сьогодні, 18:28
У Луцьку працює 116 одиниць транспорту: 30 тролейбусів, 86 автобусів.
Про повідомляє мер міста Ігор Поліщук.
З понеділка, 28 березня, очікується, що тимчасовий перевізник вийде на маршрут №25 і жителі мікрорайону вулиці Володимирської, Великого Омелянику матимуть нормальне транспортне сполучення з містом.
Також мер повідомив, що сьогодні - другий день роботи соціальної їдальні для вимушено-переселених осіб: 353 особи сьогодні, 24 березня, отримали гарячі обіди.
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Про повідомляє мер міста Ігор Поліщук.
З понеділка, 28 березня, очікується, що тимчасовий перевізник вийде на маршрут №25 і жителі мікрорайону вулиці Володимирської, Великого Омелянику матимуть нормальне транспортне сполучення з містом.
Також мер повідомив, що сьогодні - другий день роботи соціальної їдальні для вимушено-переселених осіб: 353 особи сьогодні, 24 березня, отримали гарячі обіди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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