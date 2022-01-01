У Луцьку на рейс вийде маршрутка №25

У Луцьку на рейс вийде маршрутка №25
У Луцьку працює 116 одиниць транспорту: 30 тролейбусів, 86 автобусів.

Про повідомляє мер міста Ігор Поліщук.

З понеділка, 28 березня, очікується, що тимчасовий перевізник вийде на маршрут №25 і жителі мікрорайону вулиці Володимирської, Великого Омелянику матимуть нормальне транспортне сполучення з містом.

Також мер повідомив, що сьогодні - другий день роботи соціальної їдальні для вимушено-переселених осіб: 353 особи сьогодні, 24 березня, отримали гарячі обіди.


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Теги: марашрутка, Луцьк
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