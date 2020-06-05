Міністр аграрної політики Лещенко подав у відставку
Сьогодні, 22:32
Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про власну відставку.
Про це повідомили низка ЗМІ, сам Лещенко підтвердив Економічній правді цю інформацію.
Інформації про причини відставки поки що немає. За інформацією видання, про відставку Лещенко оголосив співробітникам ввечері.
Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.
Найбільш ймовірною кандидатурою на його місце, за словами співрозмовників ЕП в парламенті, буде народний депутат, голова аграрного комітету Микола Сольський.
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Про це повідомили низка ЗМІ, сам Лещенко підтвердив Економічній правді цю інформацію.
Інформації про причини відставки поки що немає. За інформацією видання, про відставку Лещенко оголосив співробітникам ввечері.
Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.
Найбільш ймовірною кандидатурою на його місце, за словами співрозмовників ЕП в парламенті, буде народний депутат, голова аграрного комітету Микола Сольський.
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