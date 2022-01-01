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У Мелітополі російські солдати будують свою військову базу

У Мелітополі російські солдати будують свою військову базу
У Мелітополі, який знаходиться у тимчасовій окупації, російські солдати будують свою військову базу, роблячи населення міста живим щитом.

Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

“Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час”, - говорить Федоров.

Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.

Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків.

"Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.

Як повідомляв Укрінформ, у середу стало відомо про викрадення батька відомої мелітопольської журналістки Світлани Залізецької. Загарбники заявили, що відпустять чоловіка, якщо вона приїде до них для "профілактичної бесіди".

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Теги: Мелітополь, рсоіяни, військова база
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