У Мелітополі російські солдати будують свою військову базу





Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє



“Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час”, - говорить Федоров.



Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.



Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків.



"Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.



Як повідомляв Укрінформ, у середу стало відомо про викрадення батька відомої мелітопольської журналістки Світлани Залізецької. Загарбники заявили, що відпустять чоловіка, якщо вона приїде до них для "профілактичної бесіди".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мелітополі, який знаходиться у тимчасовій окупації, російські солдати будують свою військову базу, роблячи населення міста живим щитом.Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя, повідомляє Укрінформ “Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час”, - говорить Федоров.Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків."Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.Як повідомляв Укрінформ, у середу стало відомо про викрадення батька відомої мелітопольської журналістки Світлани Залізецької. Загарбники заявили, що відпустять чоловіка, якщо вона приїде до них для "профілактичної бесіди".

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