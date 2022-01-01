Путін застосує ядерну зброю лише в одному випадку, – історик

Путін застосує ядерну зброю лише в одному випадку, – історик
Професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій поміркував, наскільки реальна загроза із застосування ядерної зброї Росією.

В інтерв'ю "НВ" науковець розповів, що Путін застосує ядерну зброю лише в одному випадку – якщо буде реальна загроза режиму Путіна в РФ, пише ТСН.

"Це проговорюється в контексті майже неприхованих погроз з боку Путіна. Я особисто вважаю, що це є надзвичайно маловірогідним. Бо навіть Північна Корея до цього не вдалася. Єдиний випадок, коли це може статися, — реальна загроза режиму", – поділився Плохій.

Натомість історик додав, що не бачить цієї реальної загрози на сьогодні.

"Для мене це є ядерний шантаж, на який Захід є дуже чутливим", – додав він.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не заперечує можливості застосування Москвою ядерної зброї під час військових спроб захоплення Києва. На запитання про обставини, які можуть призвести до застосування Росією ядерної зброї, він сказав, що "якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то може бути".

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Теги: ядерна зброя, Путін, історик
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