В Україні навіть діти виходять виганяти російських окупантів з міст, – Данілов





Про це зазначає секретар РНБО України Олексій Данілов, пише



Він переконує, що у росіян не вийде виконати своїх планів, бо українці настільки згуртувались, що навіть вже діти дають відсіч озброєним ворогам.



"В мене були сльози, коли діти в окупованому місті на Півдні нашої країни, гнали окупантів і вони давали задню. Вони їхали заднім ходом від наших дітей. Уявіть собі, що не лише дорослі люди, не лише чоловіки і жінки, діти встають на захист нашої країни. Таке не було в жодному році. Зараз ми формуємось як нація знову",- заявив Данілов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна стримує ворога на всіх напрямках, і вона нікуди не рухаються. Навіть ворог це визнає і роблять перегрупування, щоб знову мати спробу прориву.Про це зазначає секретар РНБО Українипише ТСН Він переконує, що у росіян не вийде виконати своїх планів, бо українці настільки згуртувались, що навіть вже діти дають відсіч озброєним ворогам."В мене були сльози, коли діти в окупованому місті на Півдні нашої країни, гнали окупантів і вони давали задню. Вони їхали заднім ходом від наших дітей. Уявіть собі, що не лише дорослі люди, не лише чоловіки і жінки, діти встають на захист нашої країни. Таке не було в жодному році. Зараз ми формуємось як нація знову",- заявив Данілов.

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