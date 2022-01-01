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В Україні навіть діти виходять виганяти російських окупантів з міст, – Данілов

В Україні навіть діти виходять виганяти російських окупантів з міст, – Данілов
Україна стримує ворога на всіх напрямках, і вона нікуди не рухаються. Навіть ворог це визнає і роблять перегрупування, щоб знову мати спробу прориву.

Про це зазначає секретар РНБО України Олексій Данілов, пише ТСН.

Він переконує, що у росіян не вийде виконати своїх планів, бо українці настільки згуртувались, що навіть вже діти дають відсіч озброєним ворогам.

"В мене були сльози, коли діти в окупованому місті на Півдні нашої країни, гнали окупантів і вони давали задню. Вони їхали заднім ходом від наших дітей. Уявіть собі, що не лише дорослі люди, не лише чоловіки і жінки, діти встають на захист нашої країни. Таке не було в жодному році. Зараз ми формуємось як нація знову",- заявив Данілов.

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Теги: Олексій Данілов, діти, окупанти
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